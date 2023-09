Fête de la bière et repas Choucroute à Saint-Privat en Périgord Saint Privat en Périgord, 21 octobre 2023, Saint Privat en Périgord.

Saint Privat en Périgord,Dordogne

Le Samedi 21 Octobre à Saint-Antoine-Cumond (salle des fêtes), le Comité des Fêtes organise la Fête de la Bière.

Repas choucroute 22€ à partir de 19h00, place limitée.

Renseignements : 06.77.45.62.52.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On Saturday October 21st at Saint-Antoine-Cumond (salle des fêtes), the Comité des Fêtes is organizing the Fête de la Bière.

Sauerkraut meal 22? from 7.00 pm, places limited.

Information: 06.77.45.62.52

El sábado 21 de octubre, en Saint-Antoine-Cumond (sala de fiestas), el Comité de Fiestas organiza la Fiesta de la Cerveza.

Comida de chucrut 22? a partir de las 19.00 h, plazas limitadas.

Información: 06.77.45.62.52

Am Samstag, den 21. Oktober, organisiert das Festkomitee in Saint-Antoine-Cumond (Salle des fêtes) das Bierfest.

Sauerkraut-Essen 22? ab 19.00 Uhr, begrenzter Platz.

Informationen: 06.77.45.62.52

Mise à jour le 2023-09-21 par Val de Dronne