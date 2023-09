Marche à Saint-Privat en Périgord dans le cadre « d’Octobre Rose » Saint Privat en Périgord, 14 octobre 2023, Saint Privat en Périgord.

Saint Privat en Périgord,Dordogne

Samedi 14 Octobre à Saint-Antoine-Cumond, l’Association Sport et Loisirs ASLSAC organise une marche dans le cadre d’Octobre Rose.

Renseignements : 06.31.08.74.70.

Saturday October 14 in Saint-Antoine-Cumond, the Association Sport et Loisirs ASLSAC is organizing a walk in support of Pink October.

Information: 06.31.08.74.70

El sábado 14 de octubre en Saint-Antoine-Cumond, la Association Sport et Loisirs ASLSAC organiza una marcha en el marco de la campaña Octubre Rosa.

Información: 06.31.08.74.70

Am Samstag, den 14. Oktober organisiert die Association Sport et Loisirs ASLSAC in Saint-Antoine-Cumond einen Spaziergang im Rahmen des Rosa Oktobers.

Informationen: 06.31.08.74.70

