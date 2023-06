Animation Saint Privat en Périgord, 8 juillet 2023, Saint Privat en Périgord.

Saint Privat en Périgord,Dordogne

A partir de 7h30 : casse-croûte dans le champ au carrefour des neufs Pieds. Accès : bord de la D5 (partenaires : club des aînés, bibliothèque et commune).

A partir de 10h00 : animation tracteurs anciens.

A partir de 12h00 : sandwichs et boissons.

Décorations sur le thème du Tour..

2023-07-08

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 7.30 am: snack in the field at the crossroads of Les neufs Pieds. Access: D5 roadside (partners: seniors’ club, library and commune).

From 10:00 am: antique tractor entertainment.

From 12.00 pm: sandwiches and drinks.

Tour-themed decorations.

A partir de las 7.30 h: merienda en el campo, en el cruce de Les neufs Pieds. Acceso: lado de la D5 (colaboradores: club de la tercera edad, biblioteca y ayuntamiento).

A partir de las 10.00 h: animación con tractores antiguos.

A partir de las 12.00 horas: bocadillos y bebidas.

Decoración sobre el tema del Tour.

Ab 7:30 Uhr: Imbiss auf dem Feld an der Kreuzung « Les neufs Pieds ». Zugang: Rand der D5 (Partner: Seniorenclub, Bibliothek und Gemeinde).

Ab 10.00 Uhr: Animation mit alten Traktoren.

Ab 12.00 Uhr: Sandwiches und Getränke.

Dekorationen zum Thema der Tour.

