Après-midi récréatif à Saint-Privat des Près Saint Privat en Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint Privat en Périgord

Après-midi récréatif à Saint-Privat des Près, 6 avril 2023, Saint Privat en Périgord. Saint-Privat des Près, salle des fêtes

Après-midi récréatif proposé par l’association « La Récré des Aînés » à 14h30: jeux, jeux de cartes…

Renseignements : 05.53.91.22.87.

2023-04-06 à ; fin : 2023-04-06 . . Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saint-Privat des Près, village hall

Afternoon recreation proposed by the association » La Récré des Aînés » at 2:30 pm: games, card games…

Information : 05.53.91.22.87 Saint-Privat des Près, sala de fiestas

Tarde recreativa propuesta por la asociación » La Récré des Aînés » a las 14h30: juegos, partidas de cartas…

Información : 05.53.91.22.87 Saint-Privat des Près, Festsaal

Der Verein « La Récré des Aînés » bietet um 14:30 Uhr einen Unterhaltungsnachmittag mit Spielen, Kartenspielen usw. an.

Informationen: 05.53.91.22.87 Mise à jour le 2023-03-27 par Val de Dronne

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint Privat en Périgord Autres Adresse Ville Saint Privat en Périgord Departement Dordogne Lieu Ville Saint Privat en Périgord

Saint Privat en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint privat en perigord/

Après-midi récréatif à Saint-Privat des Près 2023-04-06 was last modified: by Après-midi récréatif à Saint-Privat des Près 6 avril 2023 Saint Privat en Périgord

Saint Privat en Périgord Dordogne