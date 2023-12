PRODUISON ET CONSOMMONS NOTRE ÉNERGIE Saint-Privat-de-Vallongue Catégories d’Évènement: Lozère

PRODUISON ET CONSOMMONS NOTRE ÉNERGIE Saint-Privat-de-Vallongue, 30 janvier 2024

2024-01-30 18:00:00 à 20:00:00

fin : 2024-01-30 20:00:00 Venez découvrir un projet d’autoconsommation collective et citoyenne sur le territoire.

Les communes adhérentes au Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles, en partenariat avec la Communauté de Communes des Cévennes au Mont Lozère, la commune de Saint-….

Venez découvrir un projet d'autoconsommation collective et citoyenne sur le territoire.

Les communes adhérentes au Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles, en partenariat avec la Communauté de Communes des Cévennes au Mont Lozère, la commune de Saint-…

Venez découvrir un projet d’autoconsommation collective et citoyenne sur le territoire.

Pour en comprendre les enjeux, poser vos questions et vous approprier ce projet, venez participer aux réunions publiques organisées durant cette saison.

