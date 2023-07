VISITE DES « 5 TRÉSORS DES CÉVENNES À SAINT PRIVAT DE VALLONGUE » Saint-Privat-de-Vallongue, 5 juillet 2023, Saint-Privat-de-Vallongue.

Saint-Privat-de-Vallongue,Lozère

Balade ludique et pédagogique à la découverte du territoire cévenol, patrimoine mondial de l’Humanité.

En famille, avec une guide locale diplômée et passionnée.

Plongez en Cévennes ! La balade vous amène avec simplicité découvrir les relations comp….

2023-07-05 fin : 2023-07-05 19:00:00. EUR.

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie



A fun, educational walk to discover the Cevennes, a World Heritage Site.

For all the family, with a qualified local guide.

Immerse yourself in the Cévennes! The walk takes you on a simple journey to discover the relationships between…

Un paseo lúdico y pedagógico para descubrir las Cevenas, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Todo en familia, con un guía local cualificado y entusiasta.

Sumérjase en las Cevenas Un recorrido sencillo para descubrir la relación entre…

Spielerischer und pädagogischer Spaziergang zur Entdeckung des Gebiets der Cevennen, Weltkulturerbe der Menschheit.

Mit der ganzen Familie, mit einer qualifizierten und passionierten lokalen Führerin.

Tauchen Sie ein in die Cevennen! Der Spaziergang führt Sie auf einfache Weise zur Entdeckung der Beziehungen comp…

