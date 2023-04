Foire de printemps Saint-Privat Catégories d’Évènement: Corrèze

Foire de printemps, 5 mai 2023, Saint-Privat. Foire de printemps. : musique. Buvette et restauration sur place..

Vendredi 2023-05-05 à 00:00:00 ; fin : 2023-05-06 . . Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Spring Fair. activities : music. Refreshments and food on the spot. Feria de primavera. música. Refrescos y comida in situ. Jahrmarkt im Frühling. : Musik. Getränke und Speisen vor Ort. Mise à jour le 2023-04-21 par OT de Beaulieu sur Dordogne

