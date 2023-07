Vide-greniers et théâtre sur l’esplanade du Taurion Saint-Priest-Taurion, 15 août 2023, Saint-Priest-Taurion.

Saint-Priest-Taurion,Haute-Vienne

A partir de 9h vide-greniers. En soirée, animation musicale avec le Théâtre de l’Hydre et feu d’artifice..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 23:30:00. .

Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 9 a.m.: garage sale. In the evening, musical entertainment with the Théâtre de l’Hydre and fireworks.

A partir de las 9 h: venta de garaje. Por la noche, animación musical con el Théâtre de l’Hydre y fuegos artificiales.

Ab 9 Uhr Trödelmarkt. Am Abend musikalische Unterhaltung mit dem Théâtre de l’Hydre und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Monts du Limousin