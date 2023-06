Rendez-vous aux Jardins – Fête des plantes au Château de Salvanet Saint-Priest-Taurion, 3 juin 2023, Saint-Priest-Taurion.

Saint-Priest-Taurion,Haute-Vienne

Dans le cadre du week-end national « Rendez-vous aux Jardins » organisé par le ministère de la Culture, le Château de Salvanet organise sa 3ème édition de la Fête des Plantes pour les passionnés et les professionnels de jardin. Des exposants pépiniéristes et producteurs, produits bio, artisans sur le thème du jardin seront présents pour venir à la rencontre du public, proposer leurs conseils et vendre leurs productions. Le parc et le potager fleuri avec la serre ancienne de 1892 seront ouverts à la visite, des animations avec un parcours pour les enfants, promenades en calèche, seront proposées. Mr Olivier MATHIEU, docteur en pharmacie, pharmacologue-toxicologue, Maître de Conférences des Universités – Praticien Hospitalier à Montpellier sera présent pour nous exposer une conférence nommée « balade sensorielle et à peine savante au jardin de Salvanet »..

Samedi 2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 19:00:00. .

Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the national weekend « Rendez-vous aux Jardins » organized by the Ministry of Culture, the Château de Salvanet organizes its 3rd edition of the « Fête des Plantes » for garden enthusiasts and professionals. Exhibitors, nurserymen and producers, organic products, craftsmen on the theme of the garden will be present to meet the public, offer their advice and sell their productions. The park and the flowered vegetable garden with the old greenhouse of 1892 will be opened to the visit, animations with a course for the children, walks in barouche, will be proposed. Mr. Olivier MATHIEU, doctor of pharmacy, pharmacologist-toxicologist, lecturer at the University of Montpellier, will be present to give us a conference called « a sensory and hardly learned stroll in the garden of Salvanet ».

En el marco del fin de semana nacional « Rendez-vous aux Jardins » organizado por el Ministerio de Cultura, el Château de Salvanet organiza su 3ª edición de la Fête des Plantes para los aficionados y profesionales de la jardinería. Expositores, viveristas y productores, productos ecológicos, artesanos sobre el tema del jardín estarán presentes para atender al público, ofrecer sus consejos y vender sus productos. El parque y el huerto florido con el antiguo invernadero de 1892 estarán abiertos al público, y habrá actividades para los niños, incluidos paseos en coche de caballos. El Sr. Olivier MATHIEU, doctor en farmacia, farmacólogo-toxicólogo, profesor universitario – médico hospitalario en Montpellier estará presente para darnos una conferencia titulada « Un paseo sensorial y apenas aprendido por el jardín de Salvanet ».

Im Rahmen des nationalen Wochenendes « Rendez-vous aux Jardins », das vom Kulturministerium organisiert wird, veranstaltet das Château de Salvanet seine dritte Ausgabe des Pflanzenfestes für Gartenliebhaber und -profis. Aussteller von Baumschulen und Produzenten, Bioprodukten und Kunsthandwerkern rund um das Thema Garten werden anwesend sein, um das Publikum zu treffen, ihre Ratschläge anzubieten und ihre Produkte zu verkaufen. Der Park und der blühende Gemüsegarten mit dem alten Gewächshaus aus dem Jahr 1892 sind für Besucher geöffnet, es werden Animationen mit einem Parcours für Kinder und Kutschfahrten angeboten. Herr Olivier MATHIEU, Doktor der Pharmazie, Pharmakologe und Toxikologe, Universitätsdozent und Krankenhauspraktiker in Montpellier, wird anwesend sein und einen Vortrag mit dem Titel « balade sensorielle et à peine savante au jardin de Salvanet » (sinnlicher und kaum gelehrter Spaziergang im Garten von Salvanet) halten.

Mise à jour le 2023-03-03 par OT Monts du Limousin