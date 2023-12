Salon du livre Lecture Nature Saint-Priest-sous-Aixe, 19 mai 2024, Saint-Priest-sous-Aixe.

Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 09:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00

Salon du livre lecture-nature organisé place de la mairie et dans la salle polyvalente. Il aura cette année pour thématique « la magie des plantes ».

Un marché artisanal aura également lieu à partir de 9h.

Restauration proposée sur place.

L’entrée est gratuite..

Salon du livre lecture-nature organisé place de la mairie et dans la salle polyvalente. Il aura cette année pour thématique « la magie des plantes ».

Un marché artisanal aura également lieu à partir de 9h.

Restauration proposée sur place.

L’entrée est gratuite.

Salon du livre lecture-nature organisé place de la mairie et dans la salle polyvalente. Il aura cette année pour thématique « la magie des plantes ».

Un marché artisanal aura également lieu à partir de 9h.

Restauration proposée sur place.

L’entrée est gratuite.

EUR.

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Val de Vienne