Soirée soupe animée – Ah la soupe ! Saint-Priest-sous-Aixe, 3 février 2024, Saint-Priest-sous-Aixe.

Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:30:00

fin : 2024-02-03 23:00:00

L’association 3D (Défis, Développement Durable) organise une soirée « Ah la soupe » autour d’un bol de soupe avec une animation surprise.

Venez partager votre soupe et un moment de convivialité .

L’idée est de venir avec une soupe, si possible originale, pour qu’elle soit unique, le but étant de la partager en toute convivialité avec l’ensemble des participants.

Même sans soupe vous serez les bienvenus !

Boissons et crêpes vous seront proposées..

EUR.

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Val de Vienne