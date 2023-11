Soirée jeux de société Saint-Priest-sous-Aixe, 18 novembre 2023, Saint-Priest-sous-Aixe.

Saint-Priest-sous-Aixe,Haute-Vienne

Soirée jeux de société organisée par l’association J’Adhère.

Venez partager en famille ou entre amis vos connaissances sur les jeux de société des plus connus au plus rares. Initiez-vous, apprenez, rigolez, bref une soirée en toute convivialité dans la joie et la bonne humeur !

Participation libre.

Boissons et gâteaux..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:00:00. .

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Board games evening organized by the J’Adhère association.

Come and share your knowledge of board games, from the best-known to the rarest, with family and friends. Initiate yourself, learn, have a laugh – in short, an evening of fun and conviviality!

Free admission.

Drinks and cakes.

Velada de juegos de mesa organizada por la asociación J’Adhère.

Venga a compartir con su familia y amigos sus conocimientos sobre los juegos de mesa, desde los más conocidos hasta los más raros. Iniciarse, aprender, reírse… en resumen, ¡una velada de diversión y buen humor!

Entrada gratuita.

Bebidas y pasteles disponibles.

Von der Vereinigung J’Adhère organisierter Abend mit Gesellschaftsspielen.

Teilen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden Ihre Kenntnisse über Gesellschaftsspiele, von den bekanntesten bis zu den seltensten. Führen Sie sich ein, lernen Sie, lachen Sie, kurzum, ein Abend in aller Geselligkeit mit Freude und guter Laune!

Teilnahme an der Veranstaltung frei.

Getränke und Kuchen.

