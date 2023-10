Fête de la châtaigne, du cidre et de l’artisanat Saint-Priest-sous-Aixe, 5 novembre 2023, Saint-Priest-sous-Aixe.

Saint-Priest-sous-Aixe,Haute-Vienne

42ème édition de la Fête de la Châtaigne, du Cidre et de l’Artisanat toute la journée dans le bourg, dans la salle des fêtes et dans la grange située place de la mairie. Organisée par l’association Vivre à Saint Priest.

Stands d’objets d’artisanat dans le cadre du marché artisanal et stands de produits du terroir.

Vide-greniers dans les rues.

Fabrication de cidre local.

Ambiance et convivialité assurées avec animation musicale.

Buvette et restauration rapide, beignets, crêpes, etc

L’entrée est gratuite..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



42nd Chestnut, Cider and Crafts Festival, all day long in the village, village hall and barn in Place de la Mairie. Organized by the Vivre à Saint Priest association.

Stalls selling handicrafts as part of the craft market and stalls selling local produce.

Garage sale in the streets.

Local cider-making.

Friendly atmosphere and musical entertainment.

Refreshment bar and fast food, doughnuts, crêpes, etc

Free admission.

la 42ª Fiesta de la Castaña, la Sidra y la Artesanía se celebrará durante todo el día en el pueblo, el ayuntamiento y el granero de la plaza del ayuntamiento. Organizada por la asociación Vivre à Saint Priest.

Puestos de artesanía en el marco del mercado de artesanía y puestos de venta de productos locales.

Venta ambulante.

Elaboración de sidra local.

Ambiente agradable y animación musical.

Bar de refrescos y comida rápida, donuts, tortitas, etc

Entrada gratuita.

42. Ausgabe des Festes der Kastanie, des Apfelweins und des Handwerks den ganzen Tag über im Dorf, im Festsaal und in der Scheune am Rathausplatz. Organisiert von der Vereinigung Vivre à Saint Priest.

Stände mit kunsthandwerklichen Gegenständen im Rahmen des Kunsthandwerksmarkts und Stände mit Produkten aus der Region.

Flohmarkt in den Straßen.

Herstellung von lokalem Cidre.

Gesicherte Atmosphäre und Geselligkeit mit musikalischer Unterhaltung.

Getränkestand und Schnellimbiss, Krapfen, Crêpes, etc

Der Eintritt ist kostenlos.

