Conférence-débat « le numérique face aux défis environnementaux » Saint-Priest-sous-Aixe, 6 octobre 2023, Saint-Priest-sous-Aixe.

Saint-Priest-sous-Aixe,Haute-Vienne

L’association 3D (Défis Développement Durable) organise une conférence-débat qui sera animée par Jean-Jacques Rabache.

La thématique proposée: le numérique face aux défis environnementaux. Un état des lieux sera effectué, les bonnes pratiques et des conseils seront donnés aux participants.

Rendez-vous vendredi 6 octobre à 20h dans la salle des fêtes de Saint-Priest-sous-Aixe.

L’entrée est gratuite.

Renseignements au 06 88 91 19 46..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 22:00:00. EUR.

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The association 3D (Défis Développement Durable) is organizing a conference-debate to be hosted by Jean-Jacques Rabache.

The proposed theme: digital technology and environmental challenges. Participants will be given an overview of the current situation, best practices and advice.

Rendezvous on Friday October 6 at 8pm in the Saint-Priest-sous-Aixe village hall.

Admission is free.

Information on 06 88 91 19 46.

La asociación 3D (Défis Développement Durable) organiza una conferencia-debate que tendrá como anfitrión a Jean-Jacques Rabache.

El tema propuesto: la tecnología digital frente a los retos medioambientales. Los participantes recibirán una visión general de la situación actual, las mejores prácticas y consejos.

El acto tendrá lugar el viernes 6 de octubre a las 20.00 horas en la Salle des Fêtes de Saint-Priest-sous-Aixe.

La entrada es gratuita.

Para más información, llame al 06 88 91 19 46.

Der Verein 3D (Défis Développement Durable) organisiert eine Konferenz mit Diskussion, die von Jean-Jacques Rabache geleitet wird.

Das Thema lautet: Digitale Technologien im Angesicht der ökologischen Herausforderungen. Es wird eine Bestandsaufnahme durchgeführt, gute Praktiken vorgestellt und den Teilnehmern Ratschläge gegeben.

Die Veranstaltung findet am Freitag, den 6. Oktober um 20 Uhr im Festsaal von Saint-Priest-sous-Aixe statt.

Der Eintritt ist kostenlos.

Informationen unter 06 88 91 19 46.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Val de Vienne