Chantier participatif de nettoyage de prairie Saint-Priest-sous-Aixe, 4 octobre 2023, Saint-Priest-sous-Aixe.

Saint-Priest-sous-Aixe,Haute-Vienne

Une Aire Terrestre Educative (ATE) a été mise en place avec les élèves de CM1 et CM2 de l’école de Saint Priest sous Aixe sur la prairie de Chez Roger. Les enfants ont décidé de restaurer les pêcheries et un premier chantier a eu lieu le 14 septembre. Un coup de main d’adultes pour enlever des éléments plus gros aiderait bien…

C’est pourquoi un chantier participatif est proposé mercredi 4 octobre sur la prairie de Chez Roger dans le cadre des chantiers d’automne des Conservatoires d’Espaces Naturels.

Rendez-vous est donné à la mairie de Saint Priest sous Aixe. Prévoir des bottes, des gants de jardinage et des outils.

La participation est gratuite et votre inscription est conseillée auprès de Virginie Blot au 06 52 27 34 70..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 17:00:00. EUR.

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An Aire Terrestre Educative (ATE) was set up with CM1 and CM2 pupils from the Saint Priest sous Aixe school on the Chez Roger meadow. The children decided to restore the fisheries, and the first project took place on September 14. A helping hand from adults to remove larger elements would help…

This is why a participative workcamp is proposed for Wednesday October 4 on the Chez Roger meadow, as part of the Conservatoires d’Espaces Naturels autumn workcamp program.

Meet at the Saint Priest sous Aixe town hall. Bring boots, gardening gloves and tools.

Participation is free, and you are advised to register with Virginie Blot on 06 52 27 34 70.

Se ha creado un Aire Terrestre Educativo (ATE) con alumnos de CM1 y CM2 de la escuela Saint Priest sous Aixe en la pradera de Chez Roger. Los niños decidieron restaurar la pesca y el primer proyecto tuvo lugar el 14 de septiembre. Una ayuda de los adultos para retirar los elementos más grandes sería de gran ayuda…

Por eso se organiza un campo de trabajo participativo el miércoles 4 de octubre en el prado de Chez Roger, en el marco de los campos de trabajo de otoño de los Conservatorios de Espacios Naturales.

Cita en el ayuntamiento de Saint Priest sous Aixe. Traiga botas, guantes de jardinería y herramientas.

La participación es gratuita y se aconseja inscribirse llamando a Virginie Blot al 06 52 27 34 70.

Mit den Schülern der vierten und fünften Klasse der Schule von Saint Priest sous Aixe wurde auf der Wiese von Chez Roger eine Aire Terrestre Educative (ATE) eingerichtet. Die Kinder beschlossen, die Pfirsichbäume zu restaurieren, und ein erster Arbeitseinsatz fand am 14. September statt. Eine helfende Hand von Erwachsenen, um größere Elemente zu entfernen, wäre sehr hilfreich…

Deshalb wird am Mittwoch, den 4. Oktober, auf der Wiese von Chez Roger im Rahmen der Herbstbaustellen der Conservatoires d’Espaces Naturels ein Mitmach-Workshop angeboten.

Treffpunkt ist das Rathaus von Saint Priest sous Aixe. Bitte bringen Sie Stiefel, Gartenhandschuhe und Werkzeug mit.

Die Teilnahme ist kostenlos und Ihre Anmeldung wird bei Virginie Blot unter 06 52 27 34 70 empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Val de Vienne