Gymnastique volontaire à Saint-Priest-Sous-Aixe : reprise des cours Saint-Priest-sous-Aixe, 4 septembre 2023, Saint-Priest-sous-Aixe.

Saint-Priest-sous-Aixe,Haute-Vienne

Reprise des activités organisées par l’association de Gymnastique volontaire de Saint-Priest-sous-Aixe :

– Lundi 4 Septembre à la piscine d’Aixe-sur-Vienne : aquagym, animée par Sébastien de 20h45 à 21h45. Renseignements au 06.82.82.72.30

– Mardi 12 Septembre : renforcement musculaire, animé par Gaël de 9h15 à 10h15

– Mercredi 13 Septembre : gym animée par Gaël – renforcement musculaire de 18h30 à 19h30 / tonique et cardio de 19h30 à 20h30.

Renseignements au 06.29.05.35.38.

2023-09-04 fin : 2023-09-04 20:30:00. .

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Activities organized by the Saint-Priest-sous-Aixe Voluntary Gymnastics Association resume:

– Monday September 4 at the Aixe-sur-Vienne swimming pool: aquagym, led by Sébastien from 8.45pm to 9.45pm. Information on 06.82.82.72.30

– Tuesday September 12: muscle strengthening, led by Gaël from 9:15 to 10:15 a.m

– Wednesday September 13: gym led by Gaël – muscle strengthening from 6.30pm to 7.30pm / toning and cardio from 7.30pm to 8.30pm.

Information on 06.29.05.35.38

Se reanudan las actividades organizadas por la asociación de gimnasia voluntaria de Saint-Priest-sous-Aixe:

– Lunes 4 de septiembre en la piscina de Aixe-sur-Vienne: aquagym, dirigido por Sébastien de 20.45 a 21.45 h. Información en el 06.82.82.72.30

– Martes 12 de septiembre: refuerzo muscular, dirigido por Gaël de 9.15 a 10.15 h

– Miércoles 13 de septiembre: gimnasia dirigida por Gaël – refuerzo muscular de 18.30 h a 19.30 h / tonificación y cardio de 19.30 h a 20.30 h.

Información en el 06.29.05.35.38

Wiederaufnahme der Aktivitäten, die vom Verein für freiwillige Gymnastik in Saint-Priest-sous-Aixe organisiert werden:

– Montag, den 4. September im Schwimmbad von Aixe-sur-Vienne: Wassergymnastik, geleitet von Sebastian von 20:45 bis 21:45 Uhr. Informationen unter 06.82.82.72.30

– Dienstag, 12. September: Muskelaufbau, geleitet von Gaël von 9:15 bis 10:15 Uhr

– Mittwoch, 13. September: Gymnastik, geleitet von Gaël – Muskelaufbau von 18:30 bis 19:30 Uhr / Tonikum und Kardio von 19:30 bis 20:30 Uhr.

Informationen unter 06.29.05.35.38

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Val de Vienne