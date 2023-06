Soirée théâtre Saint-Priest-sous-Aixe, 30 juin 2023, Saint-Priest-sous-Aixe.

Saint-Priest-sous-Aixe,Haute-Vienne

L’association J’adhère propose une soirée théâtre afin de terminer la saison des répétitions des pièces de théâtre qui ont été jouées dans l’année.

Rendez-vous donc vendredi 30 juin dans la salle des fêtes de Saint-Priest-sous-Aixe à 20h30.

Au programme, différentes pièces … Le rapt râté, l’extralucide, souvenirs, souvenirs, le commissaire est bon enfant.

Des boissons et des gâteaux seront proposés à l’entracte.

L’entrée se fera « au chapeau ».

Réservations auprès de J’adhère: 06 76 45 97 06..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 22:30:00. .

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The J’adhère association is offering a theater evening to round off the rehearsal season for the plays performed during the year.

Rendezvous on Friday June 30 in the Salle des Fêtes in Saint-Priest-sous-Aixe at 8.30pm.

On the program: various plays … Le rapt râté, l’extralucide, souvenirs, souvenirs, the curator is good-natured.

Drinks and cakes will be served at intermission.

Admission is by the hat.

Reservations with J’adhère: 06 76 45 97 06.

La asociación J’adhère organiza una velada teatral como colofón a la temporada de ensayos de las obras representadas durante el año.

Acompáñenos el viernes 30 de junio a las 20.30 h en la Sala de Fiestas de Saint-Priest-sous-Aixe.

En el programa: varias obras … Le rapt râté, l’extralucide, souvenirs, souvenirs, el comisario es bonachón.

En el descanso habrá bebidas y pasteles.

La entrada será por sombreros.

Reservas a través de J’adhère: 06 76 45 97 06.

Der Verein J’adhère bietet einen Theaterabend an, um die Saison der Proben für die Theaterstücke, die im Laufe des Jahres aufgeführt wurden, abzuschließen.

Wir treffen uns also am Freitag, den 30. Juni um 20:30 Uhr im Festsaal von Saint-Priest-sous-Aixe.

Auf dem Programm stehen verschiedene Stücke … Der geraffte Entführer, der Hellseher, Erinnerungen, Erinnerungen, der Kommissar ist gutmütig.

In der Pause werden Getränke und Kuchen angeboten.

Der Eintritt erfolgt « au chapeau ».

Reservierungen bei J’adhère: 06 76 45 97 06.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Val de Vienne