Concours de belote Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères

Concours de belote Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères, 11 novembre 2023 14:00, Saint-Priest-les-Fougères

Concours en 3 manches de 10 parties

Lots : Cuissot de chevreuil, découpe de porcs, volailles, etc…

Un lot à chaque participant, un lot spécial à la 1ére équipe féminine

Bourriche – Buvette – crêpes

Casse-croute offert : soupe à l’oignons avec chabrol, boudin, fromage et dessert

Organisé par Les Amis de Saint Priest les Fougères Inscription sur place à partir de 14h00 Salle des fêtes 24450 Saint Priest les Fougères Saint-Priest-les-Fougères 24450

