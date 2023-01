Activités de loisirs Saint Priest les Fougères Saint-Priest-les-Fougères Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Activités de loisirs Saint Priest les Fougères, 17 janvier 2023 14:00, Saint-Priest-les-Fougères. 17 janvier – 20 juin, les mardis Sur place Contactez l’association amis.stpriest.f@gmail.com

Après midi de loisirs Les Amis de Saint Priest les Fougères se réunissent tous les 15 jours les mardi aprés midi dans la salle du club (bâiment de la Mairie) pour faire des jeux et animations comme belote, tarots, scrables, rummikub, etc.

La séance se termine par un goûter ou un casse-croute.

mardi 31 janvier – 14h00 à 17h00

mardi 14 février – 14h00 à 17h00

mardi 28 février – 14h00 à 17h00

mardi 14 mars – 14h00 à 17h00

mardi 28 mars – 14h00 à 17h00

mardi 11 avril – 14h00 à 17h00

mardi 25 avril – 14h00 à 17h00

mardi 9 mai – 14h00 à 17h00

mardi 23 mai – 14h00 à 17h00

mardi 6 juin – 14h00 à 17h00

mardi 20 juin – 14h00 à 17h00

