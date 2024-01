Atelier écriture Saint Priest les Fougères Saint-Priest-les-Fougères, mardi 16 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-16 18:00

Fin : 2024-05-21 19:30

Amoureux de la langue française, poètes chevronnés ou écrivains débutants se retrouvent pour un moment convivial et participatif 16 janvier – 21 mai, les mardis 1

Vous vous sentez l’âme d’un écrivain !!!

Partager ses mots, décrire ses maux

Écrire pour le plaisir, pour soi et pour les autres

Saint Priest les Fougères Mairie Saint-Priest-les-Fougères 24450 Métropole de Lyon