Cet évènement est passé Chanter pour le plaisir Saint Priest les Fougères Saint-Priest-les-Fougères Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Saint-Priest-les-Fougères Chanter pour le plaisir Saint Priest les Fougères Saint-Priest-les-Fougères, 18 janvier 2023 14:00, Saint-Priest-les-Fougères. Chanter pour le plaisir Saint Priest les Fougères Saint-Priest-les-Fougères 18 janvier 2023 – 19 juin 2024, les mercredis Chanter pour le plaisir 18 janvier 2023 – 19 juin 2024, les mercredis 1 Les Amis de Saint Priest les Fougères réunissent tous les mercredi après-midi dans la salle du club (bâtiment de la Mairie) un groupe de chanteurs amateurs qui se font plaisir avec des chansons de tous genres et partagent ensuite un goûter. Saint Priest les Fougères Mairie Saint-Priest-les-Fougères 24450 Métropole de Lyon Détails Heure : 14:00 - 14:30 Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Saint-Priest-les-Fougères Autres Lieu Saint Priest les Fougères Adresse Mairie Ville Saint-Priest-les-Fougères Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Saint Priest les Fougères Saint-Priest-les-Fougères

Saint Priest les Fougères Saint-Priest-les-Fougères Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-priest-les-fougeres/