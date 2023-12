découverte et initiation au TAROT de marseille Saint-Priest-les-Fougères, 27 janvier 2024, Saint-Priest-les-Fougères.

Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:30:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

Histoire, compréhension du jeu, initiation à cet oracle à la fois connu et mystérieux.

Cette première séance permettra de découvrir l’histoire de ce jeu, sa composition , son sens et une première approche des arcanes majeures..

Un tirage sera possible ce jour là pour illustrer l’usage du tarot. Alors n’hésitez pas si vous avez une question et que vous êtes prêt à la poser au tarot et au groupe.

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



