Au fil des mots, l’atelier d’écriture Saint-Priest-les-Fougères, 19 décembre 2023 19:30, Saint-Priest-les-Fougères.

Saint-Priest-les-Fougères,Dordogne

Vous vous sentez l’âme d’un écrivain?

Partager ses mots, décrire ses maux, écrire pour le plaisir, pour soi et pour les autres

Rdv un mardi sur deux.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . .

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Do you feel like a writer?

Share your words, describe what ails you, write for pleasure, for yourself and for others

Every other Tuesday

¿Se siente escritor?

Compartir tus palabras, describir lo que te aqueja, escribir por placer, para ti y para los demás..

Quedamos cada dos martes

Fühlen Sie sich wie ein Schriftsteller?

Seine Worte mit anderen teilen, seine Beschwerden beschreiben, zum Vergnügen schreiben, für sich selbst und für andere

Treffpunkt jeden zweiten Dienstag

Mise à jour le 2023-12-05 par Isle-Auvézère