Atelier découverte de la flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères, 16 décembre 2023, Saint-Priest-les-Fougères.

Saint-Priest-les-Fougères,Dordogne

Appelée syotanka par les amérindiens la flute amérindienne est un instrument intuitif, de connexion à la nature , aux autres et à d’autres dimensions. Il n’est pas nécessaire de connaitre la musique. Une flute est fournie pour la durée de l’atelier..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:30:00. .

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Called syotanka by the Amerindians, the Amerindian flute is an intuitive instrument for connecting with nature, others and other dimensions. No knowledge of music is necessary. A flute is provided for the duration of the workshop.

Llamada syotanka por los amerindios, la flauta amerindia es un instrumento intuitivo que nos conecta con la naturaleza, con los demás y con otras dimensiones. No es necesario tener conocimientos musicales. Se proporciona una flauta para la duración del taller.

Die indianische Flöte, die von den Ureinwohnern Amerikas Syotanka genannt wird, ist ein intuitives Instrument, das die Verbindung zur Natur, zu anderen Menschen und anderen Dimensionen herstellt. Es ist nicht notwendig, Musikkenntnisse zu haben. Eine Flöte wird für die Dauer des Workshops zur Verfügung gestellt.

