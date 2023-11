Ateliers decouverte des plantes comestibles et medicinales Saint-Priest-les-Fougères, 2 décembre 2023, Saint-Priest-les-Fougères.

Saint-Priest-les-Fougères,Dordogne

– Reconnaissance des plantes si la météo le permet et en fonction des plantes disponibles,

– Fabrication d’un onguent ou baume. Vous apprendrez à fabriquer vos onguents à partir de macérât huileux. Onguents cosmétiques ou de soins au choix..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:30:00. .

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



– Plant recognition, weather permitting and depending on the plants available,

– Making an ointment or balm. You will learn how to make your own ointments from oily macerates. Choice of cosmetic or care ointments.

– Identificación de plantas, si el tiempo lo permite y en función de las plantas disponibles,

– Elaboración de un ungüento o bálsamo. Aprenderá a elaborar sus propios ungüentos a partir de macerados oleosos. Elección de ungüentos cosméticos o de tratamiento.

– Erkennen von Pflanzen, wenn das Wetter es zulässt und je nachdem, welche Pflanzen verfügbar sind,

– Herstellung einer Salbe oder eines Balsams. Sie lernen, wie Sie Ihre Salben aus Ölmazeraten herstellen. Kosmetische oder pflegende Salben nach Wahl.

Mise à jour le 2023-11-02 par Isle-Auvézère