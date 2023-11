Cours de flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères, 20 novembre 2023, Saint-Priest-les-Fougères.

Saint-Priest-les-Fougères,Dordogne

Cours de flute amérindienne en petits groupes (2 à 4 personnes), premier cours le lundi 20 novembre de 17H à 18H , participation 10 euros

Des cours individuels sont possibles sur demande..

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Amerindian flute lessons in small groups (2 to 4 people), first lesson on Monday November 20 from 5 to 6 pm, participation 10 euros

Individual lessons available on request.

Clases de flauta amerindia en grupos reducidos (de 2 a 4 personas), primera clase el lunes 20 de noviembre de 17.00 a 18.00 horas, precio 10 euros

Se pueden solicitar clases individuales.

Kurse für indianische Flöte in kleinen Gruppen (2 bis 4 Personen), erster Kurs am Montag, den 20. November von 17.00 bis 18.00 Uhr, Teilnahmegebühr 10 Euro

Einzelunterricht ist auf Anfrage möglich.

