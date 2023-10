Atelier découverte de la flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères, 18 novembre 2023, Saint-Priest-les-Fougères.

Saint-Priest-les-Fougères,Dordogne

Que vous soyez musicien ou non, venez découvrir cet instrument intuitif (pas besoin de connaître la musique) . Une flûte peut vous être prêtée..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:30:00. .

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Whether you are a musician or not, come and discover this intuitive instrument (no need to know music). A flute can be lent to you.

Seas músico o no, ven a descubrir este instrumento intuitivo (no hace falta saber música). Se le puede prestar una flauta.

Ob Sie Musiker sind oder nicht, kommen Sie und entdecken Sie dieses intuitive Instrument (Sie müssen keine Notenkenntnisse haben). Eine Flöte kann Ihnen ausgeliehen werden.

Mise à jour le 2023-10-02 par Isle-Auvézère