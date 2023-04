Fête du village Place de l’église, 12 août 2023, Saint-Priest-les-Fougères.

Repas spectacle avec la comédie musicale « le mur »

Feu d’artifice à 23h et soirée dansante animé par des DJ.

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . .

Place de l’église

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meal show with the musical « the wall

Fireworks at 11pm and dance party with DJs

Comida y espectáculo con el musical « The Wall

Fuegos artificiales a las 23:00 y fiesta con DJs

Show-Essen mit dem Musical « le mur »

Feuerwerk um 23 Uhr und Tanzabend mit DJs

