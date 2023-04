Fête foraine et fête de la bière Place de l’église Saint-Priest-les-Fougères Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Priest-les-Fougères

Fête foraine et fête de la bière Place de l’église, 11 août 2023, Saint-Priest-les-Fougères. Animée par DJ Alex (avec possibilité de sandwichs ou grillades).

2023-08-11

Place de l’église

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Animated by DJ Alex (with possibility of sandwiches or grills) Animado por DJ Alex (con posibilidad de bocadillos o parrilladas) Unterhalten von DJ Alex (mit der Möglichkeit, Sandwiches oder Gegrilltes zu essen)

