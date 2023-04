Ateliers decouverte des plantes comestibles et medicinales, 30 avril 2023, Saint-Priest-les-Fougères.

Découverte des plantes de saisons et d’une plante plus

particulièrement, atelier de préparation autour de cette plante.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 17:00:00. .

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of the plants of the seasons and of a plant more particularly

workshop on the preparation of this plant

Descubrimiento de plantas de temporada y de una planta en particular

taller sobre la preparación de esta planta

Entdeckung von Saisonpflanzen und einer Pflanze im Besonderen

workshop zur Vorbereitung auf diese Pflanze

Mise à jour le 2023-03-15 par Isle-Auvézère