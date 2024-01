Atelier d’écriture Saint-Priest-les-Fougères, mardi 12 mars 2024.

Atelier d’écriture Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 18:00:00

fin : 2024-03-12

Vous vous sentez l’âme d’un écrivain !!!

Partager ses mots, décrire ses maux / Écrire pour le plaisir, pour soi et pour les autres

Amoureux de la langue française, poètes chevronnés ou écrivains débutants

se retrouvent pour un moment convivial et participatif

salle à la Mairie

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Atelier d’écriture Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2024-01-18 par Isle-Auvézère