Randonnée pour le Téléthon Saint-Priest-la-Plaine, 9 décembre 2023, Saint-Priest-la-Plaine.

Saint-Priest-la-Plaine,Creuse

Restauration et buvette sur place.

A partir de 13h 30, tarif : 5 €uros, reversé au Téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Catering and refreshments on site.

From 1.30pm, fee: 5 ?uros, donated to the Telethon.

Catering y refrescos in situ.

A partir de las 13.30 h. Coste: 5 €, donados al Telemaratón.

Restauration und Getränke vor Ort.

Ab 13:30 Uhr, Preis: 5 ?uros, gespendet an Téléthon.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse