Brocante et vide-grenier Saint-Priest-la-Feuille, 6 août 2023, Saint-Priest-la-Feuille.

Saint-Priest-la-Feuille,Creuse

Une sympathique brocante ouverte aux professionnels et particuliers.

Emplacement gratuit, buvette et restauration sur place , toilettes.

Réservation 06 19 51 64 99 ou 06 80 47 26 00.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 18:00:00. .

Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A friendly flea market open to professionals and private individuals.

Free pitches, refreshments and snacks on site, toilets.

Bookings 06 19 51 64 99 or 06 80 47 26 00

Un mercadillo acogedor abierto a profesionales y particulares.

Espacio libre, bar y restaurante in situ, aseos.

Reservas 06 19 51 64 99 o 06 80 47 26 00

Ein sympathischer Flohmarkt, der für Gewerbetreibende und Privatpersonen geöffnet ist.

Kostenlose Stellplätze, Getränke und Essen vor Ort, Toiletten.

Reservierung 06 19 51 64 99 oder 06 80 47 26 00

