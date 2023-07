Fête au village et repas dansant Saint-Priest-la-Feuille, 8 juillet 2023, Saint-Priest-la-Feuille.

Saint-Priest-la-Feuille,Creuse

Fête au village avec le comité des fêtes.

Deux jours de fête foraine et repas dansant entrecôtes/frites le samedi soir animée par le groupe Gégé Musette. Pensez à vous inscrire au 06 07 50 22 65.

2023-07-08 fin : 2023-07-09 18:00:00. .

Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fête au village with the Comité des fêtes.

Two days of funfair and dinner-dance with entrecôtes/frites on Saturday evening, entertained by the group Gégé Musette. Please call 06 07 50 22 65 to register

Fiesta del pueblo con el Comité des fêtes.

Dos días de parque de atracciones y comida bailable con entrecôtes/frites el sábado por la noche, amenizada por el grupo Gégé Musette. No olvide inscribirse en el 06 07 50 22 65

Fest im Dorf mit dem Festkomitee.

Zwei Tage lang gibt es einen Jahrmarkt und am Samstagabend ein Tanzessen mit Steaks und Pommes frites, das von der Gruppe Gégé Musette moderiert wird. Denken Sie daran, sich unter 06 07 50 22 65 anzumelden

Mise à jour le 2023-04-20 par Creuse Tourisme