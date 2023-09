Mon Territoire a du Goût Saint-Priest-de-Gimel, 15 octobre 2023, Saint-Priest-de-Gimel.

Réveiller ses papilles par des saveurs gourmandes est un art français depuis toujours. Mon Territoire a du goût célèbre les talents des savoir-faire de nos producteurs et restaurateurs depuis 9 ans. Cette année c’est le Pays Basque qui s’invite à la fête avec son piquent légendaire. Rendez-vous à St Priest de Gimel pour une édition pleine de saveur, de musique, de jeux et même concours culinaire pour les enfants ! Une journée placée sous le signe de l’amour du terroir et du partage. Ambiance corrézienne et humeur basquaise au rendez-vous !.

Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Awakening the taste buds with gourmet flavours has always been a French art. Mon Territoire a du goût has been celebrating the talents and know-how of our producers and restaurateurs for 9 years. This year, it’s the Basque Country’s turn to join the party, with its legendary piquent. Rendezvous in St Priest de Gimel for an edition full of flavour, music, games and even a culinary competition for children! A day dedicated to the love of local produce and sharing. It’ll be a day full of love for local produce and sharing!

Deleitar el paladar con sabores gourmet siempre ha sido un arte francés. Desde hace 9 años, Mon Territoire a du goût celebra el talento y el saber hacer de nuestros productores y restauradores. Este año es el País Vasco el que se invita a la fiesta con su legendario piquent. Únase a nosotros en St Priest de Gimel para disfrutar de un evento lleno de sabor, música, juegos e incluso un concurso culinario para niños Una jornada dedicada a los productos locales y a compartir. Un día para compartir el amor por los productos locales y el ambiente de Correze y del País Vasco

Seine Geschmacksknospen durch Gourmetgeschmack zu wecken, ist seit jeher eine französische Kunst. Mon Territoire a du goût feiert seit neun Jahren die Talente und das Know-how unserer Erzeuger und Gastronomen. In diesem Jahr ist es das Baskenland, das mit seinem legendären Pikanten zu den Feierlichkeiten einlädt. Wir treffen uns in St Priest de Gimel zu einer Ausgabe voller Geschmack, Musik, Spiele und sogar einem Kochwettbewerb für Kinder! Ein Tag im Zeichen der Liebe zur Region und des Teilens. Corrèzienne-Atmosphäre und baskische Stimmung sind angesagt!

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze