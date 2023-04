Concert Eglise, 24 juin 2023, Saint-Priest-d'Andelot.

Découvrez l’école de musique communautaire autour des concerts des différentes classes des sites de St Pourçain, Gannat et Chantelle.

Classes de clarinette, basson et cor..

2023-06-24 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Eglise

Saint-Priest-d’Andelot 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the community music school around concerts of the different classes of the sites of St Pourçain, Gannat and Chantelle.

Clarinet, bassoon and horn classes.

Descubra la escuela de música comunitaria a través de los conciertos de las diferentes clases de los centros de St Pourçain, Gannat y Chantelle.

Clases de clarinete, fagot y trompa.

Entdecken Sie die gemeinschaftliche Musikschule rund um die Konzerte der verschiedenen Klassen der Standorte St Pourçain, Gannat und Chantelle.

Klassen für Klarinette, Fagott und Horn.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme Val de Sioule