Chasse au trésor Cœur de village Saint-Priest-d'Andelot Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Priest-d'Andelot Chasse au trésor Cœur de village, 28 mai 2023, Saint-Priest-d'Andelot. Chasse au trésor » Grandeur nature ». Par le Comité des fêtes..

2023-05-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Cœur de village

Saint-Priest-d’Andelot 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Treasure hunt « Grandeur nature ». By the Comité des fêtes. Búsqueda del tesoro « Grandeur nature ». A cargo del Comité des fêtes. Schatzsuche « Naturgroß ». Vom Festkomitee.

