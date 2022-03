Saint-Prest, une enquête autour de la Préhistoire Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Saint-Prest, une enquête autour de la Préhistoire Chartres, 3 mars 2022, Chartres. Saint-Prest, une enquête autour de la Préhistoire Chartres

2022-03-03 – 2022-03-03

Chartres Eure-et-Loir En lien avec l’exposition Mammouths au musée des Beaux-Arts. Par Amélie Vialet et son équipe, chercheurs au Muséum national d’Histoire naturelle. apostrophe@agglo-ville.chartres.fr +33 2 37 23 42 00 https://mediatheque.chartres.fr/ C’Chartres Tourisme

Chartres

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

Saint-Prest, une enquête autour de la Préhistoire Chartres 2022-03-03 was last modified: by Saint-Prest, une enquête autour de la Préhistoire Chartres Chartres 3 mars 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir