BALADES ‘LES HISTOIRES DES ROCHES DE MOYENMOUTIER’ Saint-Prayel Moyenmoutier, 11 octobre 2023, Moyenmoutier.

Moyenmoutier,Vosges

« des contes et des contrées », balades « les histoires des roches de Moyenmoutier » accessibles à tous en partenariat avec la Mutualité Française.

Sur inscription.. Tout public

Mercredi 2023-10-11 14:00:00 fin : 2023-10-11 16:30:00. 0 EUR.

Saint-Prayel monument de Barodet

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est



« Tales and regions », walks « stories from the rocks of Moyenmoutier » open to all, in partnership with Mutualité Française.

Registration required.

« Cuentos y regiones », paseos « historias de las rocas de Moyenmoutier » abiertos a todos, en colaboración con la Mutualité Française.

Inscripción obligatoria.

« des contes et des contrées », Spaziergänge « die Geschichten der Felsen von Moyenmoutier » für alle zugänglich in Partnerschaft mit der Mutualité Française.

Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES