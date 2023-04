Randonnée du festival Viticole et Gourmand 3 rue de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Randonnée du festival Viticole et Gourmand 3 rue de la Ronde, 20 août 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule. 3 circuits au choix : 8, 15 ou 25km balisés et agrémentés de ravitaillements..

3 circuits to choose from: 8, 15 or 25km marked out and with refreshments. 3 circuitos a elegir: 8, 15 o 25 km balizados y con puntos de avituallamiento. 3 Strecken zur Auswahl: 8, 15 oder 25 km, die ausgeschildert und mit Verpflegungsstationen versehen sind. Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule

