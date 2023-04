Fête de La Musique Divers lieux du Val de Sioule, 21 juin 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Découvrez l’école de musique communautaire autour des concerts des différentes classes des sites de St Pourçain, Gannat et Chantelle.

Fête et faites de la musique : ateliers et concerts. Programmation : QR Code à venir..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Divers lieux du Val de Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the community music school around concerts of the different classes of the sites of St Pourçain, Gannat and Chantelle.

Festival and make music : workshops and concerts. Programming : QR Code to come.

Descubra la escuela de música comunitaria a través de los conciertos de las distintas clases de los centros de St Pourçain, Gannat y Chantelle.

Fête et faites de la musique: talleres y conciertos. Programación: Código QR por venir.

Entdecken Sie die gemeinschaftliche Musikschule rund um die Konzerte der verschiedenen Klassen der Standorte St Pourçain, Gannat und Chantelle.

Fête et faites de la musique: Workshops und Konzerte. Programmgestaltung: QR-Code folgt.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme Val de Sioule