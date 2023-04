French Rod Nat’s Ile de la Ronde, 16 juin 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Trois jours pour se retrouver entre passionnés.

Il n’est, bien sûr, pas indispensable d’être propriétaire d’un Rod pour participer au French Rod Nat’s.

Ce rassemblement national n’a lieu qu’une fois par an, alors profitons-en pour nous rencontrer tous..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 . .

Ile de la Ronde

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Three days to meet between enthusiasts.

Of course, it is not necessary to be a Rod owner to participate to the French Rod Nat’s.

This national meeting is only held once a year, so let’s take advantage of it to meet all of us.

Tres días para reunirse con otros entusiastas.

Por supuesto, no es necesario ser propietario de una Rod para participar en la Rod Nat’s francesa.

Este encuentro nacional sólo tiene lugar una vez al año, así que aprovechémoslo para conocernos.

Drei Tage, um sich unter Liebhabern zu treffen.

Natürlich muss man nicht unbedingt einen Rod besitzen, um am French Rod Nat’s teilzunehmen.

Dieses nationale Treffen findet nur einmal im Jahr statt, also sollten wir die Gelegenheit nutzen, uns alle zu treffen.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule