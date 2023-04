Ciné-soupe : Les gardiennes de la planète Clap ciné, 28 mai 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Film de Jean-Albert Lièvre. Présentation des actions de la fondation Le Pal Nature, pour protéger entre autres les espèces marines dans leur milieu naturel. Intervention de Camille Molinetti et Nicolas Géli. Soupe cuisinée par Secret de Plantes..

2023-05-28 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Clap ciné Cour des bénédictins

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Film by Jean-Albert Lièvre. Presentation of the actions of the foundation Le Pal Nature, to protect among others the marine species in their natural environment. Intervention of Camille Molinetti and Nicolas Géli. Soup cooked by Secret de Plantes.

Película de Jean-Albert Lièvre. Presentación de las acciones de la fundación Le Pal Nature, para proteger las especies marinas en su medio natural. Intervención de Camille Molinetti y Nicolas Géli. Sopa cocinada por Secret de Plantes.

Film von Jean-Albert Lièvre. Vorstellung der Aktionen der Stiftung Le Pal Nature, um u. a. Meerestiere in ihrer natürlichen Umgebung zu schützen. Beitrag von Camille Molinetti und Nicolas Géli. Von Secret de Plantes gekochte Suppe.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule