Atelier participatif Cours des bénédictins, 26 mai 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

La Fresque du Climat Junior. Par la médiathèque municipale. Sur inscription. enfant de 10 à 14 ans..

2023-05-26 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

Cours des bénédictins

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Junior Climate Fresco. By the municipal media library. On registration. Children from 10 to 14 years old.

El Fresco Climático Junior. Junto a la mediateca municipal. Previa inscripción. Niños de 10 a 14 años.

Das Klimawandbild Junior. Von der städtischen Mediathek. Mit Anmeldung. Kind von 10 bis 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule