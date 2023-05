Concert de printemps Rue Champ-Feuillet, 6 mai 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

L’harmonie de Saint Pourçain vous donne rendez-vous pour son concert de printemps. Une 1ère partie sera dédié aux bois et aux percussions d’Avermes..

2023-05-06 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Rue Champ-Feuillet Salle Bernard Coulon

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The harmony of Saint Pourçain gives you an appointment for its spring concert. A 1st part will be dedicated to the woodwinds and percussions of Avermes.

La armonía de Saint Pourçain le da cita para su concierto de primavera. La primera parte estará dedicada a las maderas y percusiones de Avermes.

Die Harmonie von Saint Pourçain lädt Sie zu ihrem Frühlingskonzert ein. Der erste Teil des Konzerts wird den Holzbläsern und Schlagzeugern aus Avermes gewidmet sein.

