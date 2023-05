Exposition – 30 ans Sans Hausse d’Impôts 1993-2023 Place Georges Clémenceau, 6 mai 2023, .

Le maire vous convie à une petite cérémonie afin de parcourir les projets de la commune depuis 30 ans réalisés sans hausse d’impôts lors d’une petite exposition photo..

2023-05-06 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-06 17:00:00. .

Place Georges Clémenceau Salle Mirendense

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The mayor invites you to a small ceremony in order to go through the projects of the commune since 30 years realized without tax increase during a small photo exhibition.

El alcalde le invita a una pequeña ceremonia para contemplar los proyectos del municipio en los últimos 30 años, que se han llevado a cabo sin subir los impuestos, en una pequeña exposición fotográfica.

Der Bürgermeister lädt Sie zu einer kleinen Zeremonie ein, um in einer kleinen Fotoausstellung die Projekte der Gemeinde in den letzten 30 Jahren zu zeigen, die ohne Steuererhöhungen durchgeführt wurden.

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de tourisme Val de Sioule