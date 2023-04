Don du sang Salle Bernard Coulon, 17 avril 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun..

2023-04-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-17 19:00:00. .

Salle Bernard Coulon

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Please bring an ID and do not come on an empty stomach.

Por favor, traiga un documento de identidad y no venga con el estómago vacío.

Bitte bringen Sie einen Ausweis mit und kommen Sie nicht nüchtern.

