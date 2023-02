Nuit de la Chouette à St Pons ! Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Pons-de-Thomières

Nuit de la Chouette à St Pons ! Saint-Pons-de-Thomières, 14 mars 2023, Saint-Pons-de-Thomières. Nuit de la Chouette à St Pons ! 14 et 15 mars Saint-Pons-de-Thomières

Soirée sur inscription, par téléphone ou mail. Contes à la bibliothèque, entrée libre. Nuit de la Chouette à St Pons ! Le mardi 14 mars inscrivez-vous pour une soirée en 2 temps : de 19h à 20h : en salle venez tester vos connaissances sur les rapaces nocturnes et leurs modes de vie. de 20h à 21h : partez pour une balade nocturne autour de St Pons pour tenter de les entendre et pourquoi pas les apercevoir… Rendez-vous à la salle Quézel sous la mairie Et pour les matinaux, la nuit de la chouette se poursuit le lendemain matin mercredi 15 mars : mercredi de 10h30 à 11h30 : venez écouter les « Contes chouettes » pour les enfants… et les plus grands. Rendez-vous à la bibliothèque Saint-Pons-de-Thomières rue de l’Evéché, 34220 Saint-Pons-de-Thomieres Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T18:00:00+00:00 – 2023-03-15T10:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Pons-de-Thomières Autres Lieu Saint-Pons-de-Thomières Adresse rue de l'Evéché, 34220 Saint-Pons-de-Thomieres Ville Saint-Pons-de-Thomières Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières Departement Hérault

Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pons-de-thomieres/

Nuit de la Chouette à St Pons ! Saint-Pons-de-Thomières 2023-03-14 was last modified: by Nuit de la Chouette à St Pons ! Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières 14 mars 2023 Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières

Saint-Pons-de-Thomières Hérault