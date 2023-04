FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Pons-de-Thomières

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Place du Foirail, 28 octobre 2023, Saint-Pons-de-Thomières. Les rues du village sont occupées par les nombreux stands : producteurs locaux,artisanats, culinaires …

Le coeur de la fête se tiendra Place du Foiralet où les châtaignes seront grillées à l’aide de rouleaux aux feux de bois et

proposées à chacun dans un cornet typique et d’autres animations sur l’ensemble de la fête.

Restauration sur place.

2023-10-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-29 19:00:00. .

Place du Foirail

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie



Traditional chestnut festival.

Contact exhibitors-professionals: Town hall St Pons

Contact animations-musical groups: festival committee

Program in progress Las calles del pueblo están ocupadas por numerosos puestos: productores locales, artesanía, gastronomía…

El corazón de la fiesta tendrá lugar en la Place du Foiralet, donde se asarán castañas con rodillos en fuegos de leña y se ofrecerán a todos en un típico

ofrecidas a todos en un típico cucurucho y otras actividades a lo largo del festival.

Catering in situ Traditionelles Fest der Kastanie.

Kontakt Aussteller-Profis: Rathaus St. Pons

Kontakt für Musikgruppen und Animationen: Festkomitee

Laufende Programmierung Mise à jour le 2023-04-10 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Pons-de-Thomières Autres Lieu Place du Foirail Adresse Place du Foirail Ville Saint-Pons-de-Thomières Departement Hérault Lieu Ville Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières

Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pons-de-thomieres/

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Place du Foirail 2023-10-28 was last modified: by FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Place du Foirail Place du Foirail 28 octobre 2023 Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières

Saint-Pons-de-Thomières Hérault