Saint-Pons-de-Mauchiens Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault, Saint-Pons-de-Mauchiens SAINT PONS DE MAUCHIENS JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Saint-Pons-de-Mauchiens Saint-Pons-de-Mauchiens Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Pons-de-Mauchiens

SAINT PONS DE MAUCHIENS JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Saint-Pons-de-Mauchiens, 18 septembre 2021, Saint-Pons-de-Mauchiens. SAINT PONS DE MAUCHIENS JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault Saint-Pons-de-Mauchiens Saint-Pons-de-Mauchiens.

Visite du village, de l’église et du moulin de Roquemengarde

Intitulé : quand le train change la vie

Description : de la polyculture à la vigne, évolution d’un village languedocien

Samedi : 14h30 à 17h Dimanche : 14h30 à 17h

Rendez-vous : devant la mairie, 56 rue de la Garenne

Respect des mesures sanitaires, port du masque obligatoire Programme proposé par l’Association : de Sauvegarde du patrimoine de St Pons de Mauchiens Visite du village, de l’église et du moulin de Roquemengarde +33 4 67 98 36 40 Saint-Pons-de-Mauchiens.

Visite du village, de l’église et du moulin de Roquemengarde

Intitulé : quand le train change la vie

Description : de la polyculture à la vigne, évolution d’un village languedocien

Samedi : 14h30 à 17h Dimanche : 14h30 à 17h

Rendez-vous : devant la mairie, 56 rue de la Garenne

Respect des mesures sanitaires, port du masque obligatoire Programme proposé par l’Association : de Sauvegarde du patrimoine de St Pons de Mauchiens dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Pons-de-Mauchiens Autres Lieu Saint-Pons-de-Mauchiens Adresse Ville Saint-Pons-de-Mauchiens lieuville 43.51401#3.51258